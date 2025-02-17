ВС России взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-бык» в ДНР
Военные силы (ВС) РФ взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
В ходе интервью Пушилин также рассказал, что история с «карманом», возникшим при продвижении российских войск в Курахове в ДНР, подходит к логическому завершению по мере наступления ВС РФ.
Сейчас развернулись бои в районе населенного пункта Улаклы, где у военных сил Украины (ВСУ) не осталось никаких перспектив, заявил Пушилин.
«Ни один километр освобожденной земли не дается просто так», – заявил глава республики.
15 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Березовка в ДНР. Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве.