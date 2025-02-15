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ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт  Березовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате «решительных действий» подразделений группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве.

В министерстве 15 февраля также рассказали о награждении военных инженеров группировки «Центр» в зоне спецоперации. Торжественная церемония проходила на территории мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР. По данным ведомства, военнослужащим вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», «Жукова», «За боевые отличия», «За разминирование», «За воинскую доблесть» II степени и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

14 февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России заняли села Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Кроме того, с 8 по 14 февраля российские военные также взяли под контроль населенные пункты Орехово-Василевка, Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе в ДНР. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих, сообщало оборонное ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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