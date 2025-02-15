ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР

14 февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России заняли села Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Кроме того, с 8 по 14 февраля российские военные также взяли под контроль населенные пункты Орехово-Василевка, Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе в ДНР. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих, сообщало оборонное ведомство.