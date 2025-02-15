ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР
Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате «решительных действий» подразделений группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве.
В министерстве 15 февраля также рассказали о награждении военных инженеров группировки «Центр» в зоне спецоперации. Торжественная церемония проходила на территории мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР. По данным ведомства, военнослужащим вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», «Жукова», «За боевые отличия», «За разминирование», «За воинскую доблесть» II степени и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.
14 февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России заняли села Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Кроме того, с 8 по 14 февраля российские военные также взяли под контроль населенные пункты Орехово-Василевка, Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе в ДНР. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих, сообщало оборонное ведомство.