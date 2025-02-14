Российские военные взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР

Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов. Эти результаты Киев не признает. 6 августа 2024 г. вооруженные силы Украины нарушили госграницу России и вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.