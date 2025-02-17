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ВС РФ взяли под контроль Свердликово в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Свердликово в Курской области, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что Свердликово перешло под контроль российских сил в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

Минобороны также сообщает, что группировкой «Север» были отражены четыре контратаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Нанесено огневое поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ.

17 февраля российскими военными был взят под контроль населенный пункт Фиголевка в Харьковской области. В сообщении Минобороны подчеркивает, что Фиголевка перешла под контроль РФ в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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