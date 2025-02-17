ВС РФ взяли под контроль Свердликово в Курской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Свердликово в Курской области, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что Свердликово перешло под контроль российских сил в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север».
Минобороны также сообщает, что группировкой «Север» были отражены четыре контратаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Нанесено огневое поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ.
17 февраля российскими военными был взят под контроль населенный пункт Фиголевка в Харьковской области. В сообщении Минобороны подчеркивает, что Фиголевка перешла под контроль РФ в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».