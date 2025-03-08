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СМИ: 10 000 украинских военных находятся под угрозой окружения в Курской области

Ведомости

Под угрозой окружения находятся 10 000 военнослужащих ВСУ в Курской области, пишет The Telegraph.

Как заявил младший сержант ВСУ, Украина рассматривает вывод войск из Курской области, чтобы избежать потерь, поскольку риск окружения существует. Глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские подразделения пытаются взять под контроль ключевую трассу от Юнаковки в Сумской области до Суджи.

«Единственная украинская дорога в Суджу теперь находится в зоне действия российских FPV-дронов, что затрудняет удержание района и отступление в случае необходимости», – говорится в материале.

Минобороны РФ 8 марта сообщило, что российские военные освободили три населенных пункта Курской области. Под контроль РФ перешли Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. В конце февраля ВС РФ вернули под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщало российское оборонное ведомство. 26 февраля стало известно, что военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» вернули контроль над деревней Орловка и селом Погребки.

7 марта издание Politico сообщило, что ВСУ рассматривают возможность вывода войск с территории Курской области для избежания окружения.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. К середине января 2025 г. российские силы освободили 63% или около 801 кв. км из 1268 кв. км, занятых ВСУ. В регионе продолжает действовать режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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