Минобороны РФ 8 марта сообщило, что российские военные освободили три населенных пункта Курской области. Под контроль РФ перешли Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. В конце февраля ВС РФ вернули под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщало российское оборонное ведомство. 26 февраля стало известно, что военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» вернули контроль над деревней Орловка и селом Погребки.