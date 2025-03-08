СМИ: 10 000 украинских военных находятся под угрозой окружения в Курской области
Как заявил младший сержант ВСУ, Украина рассматривает вывод войск из Курской области, чтобы избежать потерь, поскольку риск окружения существует. Глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские подразделения пытаются взять под контроль ключевую трассу от Юнаковки в Сумской области до Суджи.
«Единственная украинская дорога в Суджу теперь находится в зоне действия российских FPV-дронов, что затрудняет удержание района и отступление в случае необходимости», – говорится в материале.
Минобороны РФ 8 марта сообщило, что российские военные освободили три населенных пункта Курской области. Под контроль РФ перешли Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. В конце февраля ВС РФ вернули под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщало российское оборонное ведомство. 26 февраля стало известно, что военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» вернули контроль над деревней Орловка и селом Погребки.
7 марта издание Politico сообщило, что ВСУ рассматривают возможность вывода войск с территории Курской области для избежания окружения.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. К середине января 2025 г. российские силы освободили 63% или около 801 кв. км из 1268 кв. км, занятых ВСУ. В регионе продолжает действовать режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального уровня.