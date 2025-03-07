Politico: из-за интенсивного сопротивления ВСУ могут покинуть Курскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассматривают возможность вывода войск с территории Курской области, чтобы избежать окружения, сообщает Politico.
Издание приводит слова военного аналитика Яна Матвеева
Матвеев считает, что единственная реальная причина удерживать Курское направление со стороны ВСУ заключается в использовании его в качестве «разменной монеты» в ходе будущих переговоров.
6 марта Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двух солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они признаны виновными в совершении террористического акта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) при вторжении в Курскую область.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. К середине января 2025 г. российские силы освободили около 801 кв. км (63%) из 1268 кв. км, занятых ВСУ. В регионе продолжает действовать режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального уровня.