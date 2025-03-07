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Politico: из-за интенсивного сопротивления ВСУ могут покинуть Курскую область

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассматривают возможность вывода войск с территории Курской области, чтобы избежать окружения, сообщает Politico.

Издание приводит слова военного аналитика Яна Матвеева (считается в России иноагентом) о том, что за последние дни ход сражений в Курской области радикально изменился. По его мнению, украинскому командованию предстоит сделать выбор – покинуть область и сохранить силы или держаться, рискуя потерять все. В случае если украинские войска примут решение остаться в Курской области, они рискуют потерять значительное количество опытных войск и передовой техники, что может серьезно ослабить военный потенциал Украины, рассказал аналитик.

Матвеев считает, что единственная реальная причина удерживать Курское направление со стороны ВСУ заключается в использовании его в качестве «разменной монеты» в ходе будущих переговоров.

6 марта Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двух солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они признаны виновными в совершении террористического акта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) при вторжении в Курскую область.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. К середине января 2025 г. российские силы освободили около 801 кв. км (63%) из 1268 кв. км, занятых ВСУ. В регионе продолжает действовать режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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