Politico: из-за интенсивного сопротивления ВСУ могут покинуть Курскую область

Издание приводит слова военного аналитика Яна Матвеева (считается в России иноагентом) о том, что за последние дни ход сражений в Курской области радикально изменился. По его мнению, украинскому командованию предстоит сделать выбор – покинуть область и сохранить силы или держаться, рискуя потерять все. В случае если украинские войска примут решение остаться в Курской области, они рискуют потерять значительное количество опытных войск и передовой техники, что может серьезно ослабить военный потенциал Украины, рассказал аналитик.