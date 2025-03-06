Минобороны России заявило о взятии под контроль села Андреевка в ДНР
Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Андреевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
В сводке о ходе проведения спецоперации также указано, что группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, а бойцы подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.
В целом за сутки Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам хранения беспилотников и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 154-х районах, сообщило Минобороны.
Специальная военная операция, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, длится уже более трех лет. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий ВС РФ взяли территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были включены в состав РФ, с чем Украина не согласна.
Российские власти неоднократно говорили о готовности к переговорам. 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что глава Украины Владимир Зеленский не хочет мира и одних усилий Москвы и Вашингтона для начала процесса урегулирования конфликта недостаточно.