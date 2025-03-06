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Минобороны России заявило о взятии под контроль села Андреевка в ДНР

Ведомости

Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Андреевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В сводке о ходе проведения спецоперации также указано, что группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, а бойцы подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.

В целом за сутки Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам хранения беспилотников и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 154-х районах, сообщило Минобороны.

Специальная военная операция, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, длится уже более трех лет. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий ВС РФ взяли территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были включены в состав РФ, с чем Украина не согласна.

Российские власти неоднократно говорили о готовности к переговорам. 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что глава Украины Владимир Зеленский не хочет мира и одних усилий Москвы и Вашингтона для начала процесса урегулирования конфликта недостаточно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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