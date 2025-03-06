Минобороны России заявило о взятии под контроль села Андреевка в ДНР

Специальная военная операция, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, длится уже более трех лет. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий ВС РФ взяли территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были включены в состав РФ, с чем Украина не согласна.