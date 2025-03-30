ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Центр».
По данным военного ведомства, из-за ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских военных и иностранных наемников. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, предприятие по сборке БПЛА и места их хранения, скопления живой силы и техники противника в 140 районах.
Средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 78 беспилотников самолетного типа.
29 марта Минобороны в ежедневной сводке писало о взятии под контроль населенных пунктов Пантелеймоновка и Щербаки в ДНР и Запорожской области. Российские силы в ходе наступательных действий также установили контроль над селом Веселовка в Сумской области. 28 марта подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Красное Первое в Харьковской области. 25 марта под контроль ВС РФ перешел поселок городского типа Мирное в ДНР и село Малые Щербаки в Запорожской области.