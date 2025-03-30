ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР

29 марта Минобороны в ежедневной сводке писало о взятии под контроль населенных пунктов Пантелеймоновка и Щербаки в ДНР и Запорожской области. Российские силы в ходе наступательных действий также установили контроль над селом Веселовка в Сумской области. 28 марта подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Красное Первое в Харьковской области. 25 марта под контроль ВС РФ перешел поселок городского типа Мирное в ДНР и село Малые Щербаки в Запорожской области.