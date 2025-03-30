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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Центр».

По данным военного ведомства, из-за ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских военных и иностранных наемников. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, предприятие по сборке БПЛА и места их хранения, скопления живой силы и техники противника в 140 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 78 беспилотников самолетного типа.

29 марта Минобороны в ежедневной сводке писало о взятии под контроль населенных пунктов Пантелеймоновка и Щербаки в ДНР и Запорожской области. Российские силы в ходе наступательных действий также установили контроль над селом Веселовка в Сумской области. 28 марта подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Красное Первое в Харьковской области. 25 марта под контроль ВС РФ перешел поселок городского типа Мирное в ДНР и село Малые Щербаки в Запорожской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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