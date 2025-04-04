ВС РФ взяли под контроль Розовку и Успеновку в ДНР
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над населенными пунктами Розовка и Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В минувшие выходные российские военные установили контроль над населенным пунктом Запорожье в ДНР, а 29-го – над поселком Пантелеймоновка. 1 апреля под контроль армии России перешел поселок Разлив. 3 апреля Минобороны сообщало, что силами группировки войск «Восток» был освобожден населенный пункт Веселое в ДНР.
Согласно информации оборонного ведомства, с 29 марта по 4 апреля ВС РФ нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре военных аэродромов, предприятию ракетно-космической промышленности Украины, пунктам управления, цехам сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атаки совершались с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников. Объекты были поражены. Поражались также склады боеприпасов, места производства взрывчатых веществ и пункты временной дислокации подразделений СБУ, украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.