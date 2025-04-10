Российские войска взяли под контроль село Журавка Сумской области

Ранее 8 апреля Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от ВСУ курское село Гуево. Кроме того, в контексте боевых действий упоминаются село Горналь и хутор Олешня в Суджанском районе Курской области, а также 11 населенных пунктов в соседней Сумской области.