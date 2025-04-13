За ночь ПВО сбила 13 беспилотников над Ростовской и Белгородской областями

По данным врио ростовского губернатора Юрия Слюсаря, дроны атаковали Аксайский, Матвеево-Курганский, Цимлянский и Октябрьский сельские районы. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», – написал он рано утром в Telegram-канале.