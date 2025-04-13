За ночь ПВО сбила 13 беспилотников над Ростовской и Белгородской областями
Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
Из них 12 дронов сбили над Ростовской областью и один – над Белгородской.
По данным врио ростовского губернатора Юрия Слюсаря, дроны атаковали Аксайский, Матвеево-Курганский, Цимлянский и Октябрьский сельские районы. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», – написал он рано утром в Telegram-канале.
За предыдущую ночь силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.