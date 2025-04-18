Российские военные взяли под контроль Валентиновку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Валентиновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве уточнили, что российские военные заняли населенный пункт благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.
17 апреля ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Преображенка в ДНР. Днем ранее под контроль российских войск перешло село Калиново в ДНР, а 13 апреля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Елизаветовку.