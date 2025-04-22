Российские военные взяли под контроль Сухую Балку в ДНР
Поселок Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает Минобороны.
В министерстве уточнили, что населенный пункт взяли в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск.
20 апреля стало известно, что до начала действия пасхального перемирия, установленного президентом РФ Владимиром Путиным, российские военные установили контроль над Новомихайловкой в ДНР. Ранее ВС РФ взяли село Валентиновка в том же регионе. 17 апреля они установили контроль над населенным пунктом Преображенка, а днем ранее над селом Калиново.