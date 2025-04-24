Российские войска взяли под контроль село Богдановка в ДНР

22 апреля Минобороны сообщало, что ВС установили контроль над поселком Сухая Балка в ДНР. До начала пасхального перемирия 20 апреля подразделения группировки войск «Запад» взяли Новомихайловку в том же регионе. 17 апреля они установили контроль над селом Преображенка, а днем ранее над населенным пунктом Калиново также в ДНР.