Российские войска взяли под контроль село Богдановка в ДНР
Село Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР) перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
В министерстве уточнили, что населенный пункт был взят в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
22 апреля Минобороны сообщало, что ВС установили контроль над поселком Сухая Балка в ДНР. До начала пасхального перемирия 20 апреля подразделения группировки войск «Запад» взяли Новомихайловку в том же регионе. 17 апреля они установили контроль над селом Преображенка, а днем ранее над населенным пунктом Калиново также в ДНР.