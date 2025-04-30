Российские военные взяли село Новое в ДНР

29 апреля ВС РФ взяли село Дорошовка в Харьковской области. Днем ранее село Каменка в Харьковской области перешло под контроль ВС РФ. 24 апреля российские военные установили контроль над селом Богдановка в ДНР. 22 апреля – над поселком Сухая Балка в ДНР. До начала пасхального перемирия 20 апреля подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Новомихайловку в том же регионе.