Российские военные взяли под контроль село Липовое в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Липовое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно сводке оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили места запуска БПЛА, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 149 районах.
Средства противовоздушной обороны ликвидировали пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 524 беспилотника самолетного типа.
6 мая российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. 30 апреля ВС РФ установили контроль над селом Новое в ДНР. 29 апреля Минобороны сообщило о взятии села Дорошовка в Харьковской области. Днем ранее под контроль российских сил перешло село Каменка в Харьковской области. 24 апреля ВС РФ установили контроль над селом Богдановка в ДНР. 22 апреля – над поселком Сухая Балка в ДНР.