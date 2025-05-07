Российские военные взяли под контроль село Липовое в ДНР

6 мая российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. 30 апреля ВС РФ установили контроль над селом Новое в ДНР. 29 апреля Минобороны сообщило о взятии села Дорошовка в Харьковской области. Днем ранее под контроль российских сил перешло село Каменка в Харьковской области. 24 апреля ВС РФ установили контроль над селом Богдановка в ДНР. 22 апреля – над поселком Сухая Балка в ДНР.