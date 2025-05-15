Глава Минобороны РФ поздравил военнослужащих со взятием села Торское в ДНР

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Михайловка в ДНР. 13 мая ведомство информировало о взятии под контроль села Миролюбовка в ДНР. А 12 мая российские военные установили контроль над поселком Котляровка в том же регионе. 8 мая, до объявления перемирия, приуроченного к годовщине Дня Победы, ВС РФ взяли под контроль село Троицкое в ДНР.