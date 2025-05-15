Глава Минобороны РФ поздравил военнослужащих со взятием села Торское в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 67-й мотострелковой дивизии со взятием села Торское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Он поблагодарил бойцов за верность Отечеству и присяге. Белоусов также выразил уверенность, что они «продолжат с честью выполнять свой воинский долг».
15 мая российское военные взяли под контроль Торское и Новоалександровку в ДНР. Боевые действия за Новоалександровку вели подразделения группировки войск «Центр», а за Торское – части группировки «Запад».
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Михайловка в ДНР. 13 мая ведомство информировало о взятии под контроль села Миролюбовка в ДНР. А 12 мая российские военные установили контроль над поселком Котляровка в том же регионе. 8 мая, до объявления перемирия, приуроченного к годовщине Дня Победы, ВС РФ взяли под контроль село Троицкое в ДНР.