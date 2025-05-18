ВС России взяли под контроль село Богатырь в ДНР
Российские военнослужащие взяли под свой контроль населенный пункт Богатырь в Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом был установлен в результате «активных и решительных действий» подразделений группировки войск «Восток», уточнили в оборонном ведомстве.
17 мая Минобороны РФ сообщило о взятии силами подразделений группировки войск «Центр» Александрополя в ДНР. До этого стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Вольное Поле в этой же республике.