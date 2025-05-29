Минобороны сообщило о взятии трех населенных пунктов в Харьковской области и ДНР
Российские войска продолжают продвижение, взяв три населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На харьковском направлении группировка «Запад» взяла под контроль село Строевка. В Донецкой народной республике подразделения «Юга» освободили Гнатовку. Войска «Центра» заняли Шевченко Первое.
Вчера российские военные взяли под контроль села Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. 27 мая ВС РФ установили контроль над селом Старая Николаевка в ДНР.