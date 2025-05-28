ВС РФ взяли под контроль Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР
Российские военные взяли под контроль села Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Уточняется, что Константиновка перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ в результате активных действий подразделения группировки войск «Север». Зеленое Поле российские военные взяли в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».
27 мая ВС РФ установили контроль над селом Старая Николаевка в ДНР. Днем ранее подразделения группировки войск «Север» взяли села Владимировка и Беловоды в Сумской области. 25 мая Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Романовка в ДНР. Днем ранее российские военные взяли населенный пункт Локня в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР. 23 мая Минобороны объявило, что ВС РФ заняли село Радьковка в Харьковской области.