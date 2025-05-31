Эвакуацию еще 11 населенных пунктов объявили в Сумской области
В Сумской области будут эвакуированы жители еще 11 населенных пунктов. Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации Олег Григоров, сообщается в Telegram-канале Сумской ОВА.
Речь о населенных пунктах в Сумском районе: Воробьевке (Речковская сельская община), Штановке, Вороновке, Янченко (Белопольское городское общество), Цымбаловке и Шкуратовке (Ворожбянское городское общество), Кровном, Николаевке, Рудновке, Спасском, Капитановке (Николаевская сельская община).
В администрации призвали местных жителей не медлить с решением об эвакуации. Всего в настоящее время под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области.
26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, докладывая президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил, уточнил, что в приграничных районах Сумской области продолжается создание зоны безопасности.