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Эвакуацию еще 11 населенных пунктов объявили в Сумской области

Ведомости

В Сумской области будут эвакуированы жители еще 11 населенных пунктов. Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации Олег Григоров, сообщается в Telegram-канале Сумской ОВА.

Речь о населенных пунктах в Сумском районе: Воробьевке (Речковская сельская община), Штановке, Вороновке, Янченко (Белопольское городское общество), Цымбаловке и Шкуратовке (Ворожбянское городское общество), Кровном, Николаевке, Рудновке, Спасском, Капитановке (Николаевская сельская община).

В администрации призвали местных жителей не медлить с решением об эвакуации. Всего в настоящее время под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области.

28 мая Минобороны России сообщило об установлении контроля над селом Константиновка в Сумской области, а 26 мая под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ перешли села Владимировка и Беловоды. Перед этим российские военные взяли населенный пункт Локня.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, докладывая президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил, уточнил, что в приграничных районах Сумской области продолжается создание зоны безопасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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