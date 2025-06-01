ВС России взяли под контроль Алексеевку в Сумской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области Украины, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Контроль над украинским селом установили «в результате решительных действий» подразделения группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.
31 мая стало известно, что российская армия контролирует села Водолаги в Сумской области и Новополь в Донецкой народной республике.
Военнослужащие ВС РФ, как сообщалось ранее, продолжают создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области. 28 мая Минобороны РФ сообщило о контроле над селом Константиновка, а 26 мая к ВС РФ перешли Владимировка и Беловоды. Перед этим армия России взяла село Локня.