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ВС России взяли под контроль Алексеевку в Сумской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области Украины, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Контроль над украинским селом установили «в результате решительных действий» подразделения группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.

31 мая стало известно, что российская армия контролирует села Водолаги в Сумской области и Новополь в Донецкой народной республике. 

Военнослужащие ВС РФ, как сообщалось ранее, продолжают создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области. 28 мая Минобороны РФ сообщило о контроле над селом Константиновка, а 26 мая к ВС РФ перешли Владимировка и Беловоды. Перед этим армия России взяла село Локня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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