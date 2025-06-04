ВС России взяли под контроль Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области
Вооруженные силы России взяли под контроль село Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР) и Кондратовку в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что населенные пункты были взяты в результате решительных действий подразделений группировок войск «Запад» и «Север».
3 июня Минобороны сообщало, что группировка войск «Север» установила контроль над Андреевкой в Сумской области.
Военнослужащие ВС РФ, как сообщалось ранее, продолжают создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области. 1 июня под контроль ВС РФ перешла Алексеевка, а 31 мая – село Водолаги. 28 мая Минобороны РФ сообщило о контроле над селом Константиновка, а 26 мая к ВС РФ перешли Владимировка и Беловоды. Перед этим армия России взяла село Локню.