Герасимов заявил о создании зоны безопасности в приграничье Сумской области
В соответствии с указаниями президента России Владимира Путина в приграничных районах Сумской области Украины продолжается создание зоны безопасности. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в своем докладе главе государства.
По его словам, к настоящему моменту там взяты под контроль четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляет более 90 кв. км.
10 апреля Минобороны РФ сообщило, что подразделения войск «Север» установили контроль над селом Журавка в Сумской области Украины. 6 апреля российские военные взяли под контроль село Басовку в Сумской области.
26 апреля Герасимов доложил Путину, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. Президент поздравил и поблагодарил командование и личный состав подразделений.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе велись боевые действия. В области были объявлены режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.