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Герасимов заявил о создании зоны безопасности в приграничье Сумской области

Ведомости

В соответствии с указаниями президента России Владимира Путина в приграничных районах Сумской области Украины продолжается создание зоны безопасности. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в своем докладе главе государства.

По его словам, к настоящему моменту там взяты под контроль четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляет более 90 кв. км.

10 апреля Минобороны РФ сообщило, что подразделения войск «Север» установили контроль над селом Журавка в Сумской области Украины. 6 апреля российские военные взяли под контроль село Басовку в Сумской области.

26 апреля Герасимов доложил Путину, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. Президент поздравил и поблагодарил командование и личный состав подразделений.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе велись боевые действия. В области были объявлены режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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