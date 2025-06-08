Жога назвал историческим событием выход армии России на западную границу ДНР
Выход российских подразделений на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) является историческим событием для дончан и всей России, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.
Минобороны РФ 8 июня сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.
«Историческое событие для дончан и всей нашей страны <...> Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей», – написал Жога в своем Telegram-канале.
Полпред добавил, что 90-я танковая дивизия состоит в основном из бойцов из Челябинской и Свердловской областей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России по результатам референдума.