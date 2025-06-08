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Жога назвал историческим событием выход армии России на западную границу ДНР

Ведомости

Выход российских подразделений на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) является историческим событием для дончан и всей России, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.

Минобороны РФ 8 июня сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

«Историческое событие для дончан и всей нашей страны <...> Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надежно, по-уральски: твердо, с напором и полной самоотдачей», – написал Жога в своем Telegram-канале.

Полпред добавил, что 90-я танковая дивизия состоит в основном из бойцов из Челябинской и Свердловской областей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России по результатам референдума.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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