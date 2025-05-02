Минобороны РФ сообщило о создании «полосы безопасности» в Сумской области

По данным Генштаба, общие потери ВСУ в ходе боевых действий в Курской области составили более 76 000 человек и свыше 7700 единиц военной техники. Особую роль в освобождении региона сыграли бойцы из Северной Кореи, чей вклад был отмечен Герасимовым. По его словам, они показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм.