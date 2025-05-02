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Минобороны РФ сообщило о создании «полосы безопасности» в Сумской области

Ведомости

Минобороны России сообщило о создании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. Информация об этом представлена в еженедельной сводке ведомства.

Военные напомнили, что подразделения группировки войск «Север» завершили разгром ВСУ на территории Курской области, полностью освободив село Горналь – последний населенный пункт региона, находившийся под контролем украинских войск.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Глава государства поздравил командование и личный состав подразделений, участвовавших в освобождении региона.

По данным Генштаба, общие потери ВСУ в ходе боевых действий в Курской области составили более 76 000 человек и свыше 7700 единиц военной техники. Особую роль в освобождении региона сыграли бойцы из Северной Кореи, чей вклад был отмечен Герасимовым. По его словам, они показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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