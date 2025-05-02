Минобороны РФ сообщило о создании «полосы безопасности» в Сумской области
Минобороны России сообщило о создании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. Информация об этом представлена в еженедельной сводке ведомства.
Военные напомнили, что подразделения группировки войск «Север» завершили разгром ВСУ на территории Курской области, полностью освободив село Горналь – последний населенный пункт региона, находившийся под контролем украинских войск.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Глава государства поздравил командование и личный состав подразделений, участвовавших в освобождении региона.
По данным Генштаба, общие потери ВСУ в ходе боевых действий в Курской области составили более 76 000 человек и свыше 7700 единиц военной техники. Особую роль в освобождении региона сыграли бойцы из Северной Кореи, чей вклад был отмечен Герасимовым. По его словам, они показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм.