ВС России взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области

20 августа стало известно, что Вооруженные силы России установили контроль над Новогеоргиевкой в Днепропетровской области. Позднее в министерстве развития общин и территорий Украины заявили о необходимости эвакуировать из опасных зон около 237 000 человек. По данным ведомства, с июня власти вывезли из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ части Донецкой области более 64 000 человек. Как правило, граждан вывозят через транзитный пункт в Павлограде Днепропетровской области.