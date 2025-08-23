Поселок Клебан-Бык и село Среднее в ДНР перешли под контроль ВС России

Поселок Клебан-Бык и село Среднее в ДНР перешли под контроль ВС РоссииНаселенные пункты взяли подразделения группировок войск «Южная» и «Запад»
Вооруженные силы России взяли под свой контроль населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Село Среднее перешло под контроль российских сил в результате активных действий подразделений группировки войск «Запад», уточнили в оборонном ведомстве. В результате «решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск также был установлен контроль над населенным пунктом Клебан-Бык, говорится в сообщении.
22 августа стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в ДНР. До этого подразделения «Южной» группировки войск зашли в село Александро-Шультино в этой же республике.