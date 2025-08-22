ВС РФ взяли населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что Владимировка и Русин Яр были взяты в результате наступательных действий группировки войск «Центр». Контроль над Катериновкой установили подразделения «Южной» группировки войск.
21 августа оборонное ведомство сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над селом Александро-Шультино в ДНР.
Днем ранее российская армия взяла под контроль Новогеоргиевку в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковку в ДНР.