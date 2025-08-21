ВС РФ взяли под контроль Александро-Шультино в ДНР

20 августа российская армия взяла под контроль Новогеоргиевку в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковку в ДНР. 16 августа к ВС РФ перешли населенные пункты Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области, а 15 августа Минобороны объявило о взятии села Александроград в ДНР. 13 августа под контроль ВС РФ перешли донецкие Суворово и Никаноровка.