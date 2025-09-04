Газета
Главная / Политика /

Группировка войск «Восток» полностью заняла ДНР в своей зоне действий

Ведомости

Группировка войск «Восток» Вооруженных сил России полностью заняла территорию Донецкой народной республики (ДНР) в своей полосе действий, сообщили в Минобороны.

Кроме того, 4 сентября «Восток» продвинулся в глубину обороны и установил контроль над населенным пунктом Новоселовка Запорожской области.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Украины не способны вести масштабные наступательные операции, их возможности ограничены удержанием текущих позиций.

2 августа ВС РФ взяли под контроль село Федоровка в ДНР. Он был взят в результате действий подразделений «Южной» группировки войск, уточняли в оборонном ведомстве.

31 августа глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении заявил, что под контроль российской армии перешел весь юг ДНР. Пушилин поблагодарил военнослужащих группировки войск «Восток», которые сейчас «улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области».

