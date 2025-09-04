Группировка войск «Восток» полностью заняла ДНР в своей зоне действий

31 августа глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении заявил, что под контроль российской армии перешел весь юг ДНР. Пушилин поблагодарил военнослужащих группировки войск «Восток», которые сейчас «улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области».