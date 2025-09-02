Армия России взяла под контроль Федоровку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.
Населенный пункт был взят в результате действий подразделений «Южной» группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве.
31 августа глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении заявил, что под контроль российской армии перешел весь юг региона.
ВС РФ 30 августа взяли под контроль донецкий поселок Камышеваха. Населенный пункт перешел российским силам в результате операций подразделений группировки «Восток». До этого, 28 августа, стало известно, что армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР.