Армия России взяла под контроль Федоровку в ДНР

ВС РФ 30 августа взяли под контроль донецкий поселок Камышеваха. Населенный пункт перешел российским силам в результате операций подразделений группировки «Восток». До этого, 28 августа, стало известно, что армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР.