Путин: ВСУ сейчас не в состоянии вести крупномасштабные наступательные операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас не в состоянии вести крупномасштабные наступательные операции, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

В настоящий момент Украина способна только удерживать занимаемые рубежи, добавил российский лидер.

2 сентября во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине Путин заявил, что Россия долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам, а теперь она стала серьезно отвечать.

В тот же день российская армия в результате действий подразделений «Южной» группировки войск взяла под контроль село Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщало Минобороны.

31 августа глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении заявил, что под контроль российской армии перешел весь юг региона.

