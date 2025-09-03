Путин: ВСУ сейчас не в состоянии вести крупномасштабные наступательные операции
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас не в состоянии вести крупномасштабные наступательные операции, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
В настоящий момент Украина способна только удерживать занимаемые рубежи, добавил российский лидер.
2 сентября во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине Путин заявил, что Россия долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам, а теперь она стала серьезно отвечать.
В тот же день российская армия в результате действий подразделений «Южной» группировки войск взяла под контроль село Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщало Минобороны.
31 августа глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении заявил, что под контроль российской армии перешел весь юг региона.