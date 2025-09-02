Путин: РФ долго терпела удары ВСУ по энергообъектам, теперь стала отвечать
Россия долго терпела удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по своим энергообъектам, а теперь она стала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.
В диалоге с Фицо Путин подчеркнул позицию Москвы, которая не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, любой здравомыслящий человек отдает себе в этом отчет. Однако он также отметил, что Россия будет защищать свои национальные интересы.
27 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России атакуют военные и околовоенные цели, а Путин всегда занимает решительную, продуманную и ответственную позицию в вопросах украинского кризиса.
28 августа Минобороны РФ писало, что ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Атака была совершена с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и ударных беспилотников. В сообщении оборонного ведомства говорится, что цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены. Комментируя ночные удары по Киеву, Песков заявил, что спецоперация продолжается. ВС РФ бьют по объектам военной и околовоенной инфраструктуры, как и было заявлено.