Путин: РФ долго терпела удары ВСУ по энергообъектам, теперь стала отвечать

В диалоге с Фицо Путин подчеркнул позицию Москвы, которая не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, любой здравомыслящий человек отдает себе в этом отчет. Однако он также отметил, что Россия будет защищать свои национальные интересы.