Песков: спецоперация продолжается, но Россия заинтересована в переговорах

Минобороны сообщало, что ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. В том числе атака была совершена с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены.