Песков: спецоперация продолжается, но Россия заинтересована в переговорах

Песков: спецоперация продолжается, но Россия заинтересована в переговорахКремль объяснил ночной удар по Киеву
Спецоперация на Украине продолжается. Российские вооруженные силы бьют по объектам военной и околовоенной инфраструктуры, как и было заявлено. Одновременно с этим Москва сохраняет заинтересованность в переговорах. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ночные удары по Киеву.
«Вы видите, что [со стороны Украины] продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры. <...> Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы», – пояснил Песков, добавив, что в переговорах Россия хочет достигнуть целей политико-дипломатическими средствами.
Минобороны сообщало, что ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. В том числе атака была совершена с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены.
27 августа Песков рассказал, что контакты Москвы с Вашингтоном продолжаются по хорошо известным каналам.
25 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти в конце недели проведут встречу с американскими коллегами, чтобы обсудить возможность переговоров Москвы и Киева.