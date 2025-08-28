Минобороны РФ назвало цели ночного удара «Кинжалами»
Ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В том числе, атака была совершена с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены.
В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные установили контроль над Нелеповкой Донецкой народной республики (ДНР). Поселок был взял в результате действий подразделений «Южной» группировки войск.