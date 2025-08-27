Песков: Путин всегда занимает продуманную позицию по конфликту на Украине

На встрече с сотрудниками атомной отрасли в Сарове 22 августа Путин заявил, что Россия прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине. Президент также отметил, что у России нет недружественных стран, есть лишь недружественные элиты в некоторых государствах.