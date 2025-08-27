Песков: Путин всегда занимает продуманную позицию по конфликту на Украине
Президент РФ Владимир Путин всегда занимает решительную, продуманную и ответственную позицию в вопросах украинского кризиса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта позиция президента, она сохраняется и будет сохраняться безусловно дальше», – добавил он.
Песков заметил, что Вооруженные силы России атакуют военные и околовоенные цели, поэтому бить ракетным комплексом «Орешник» по администрации президента Украины Владимира Зеленского Москва не собирается.
22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путину предлагали нанести удар «Орешником» по офису президента Зеленского на улице Банковой в Киеве. На это российский лидер ответил: «Ни в коем случае».
На встрече с сотрудниками атомной отрасли в Сарове 22 августа Путин заявил, что Россия прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине. Президент также отметил, что у России нет недружественных стран, есть лишь недружественные элиты в некоторых государствах.