Лукашенко: Путину предлагали ударить «Орешником» по офису Зеленского

Российские ракеты комплекса «Орешник» были впервые применены в ноябре 2024 г. в рамках спецоперации. Тогда российские силы поразили объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске – завод «Южмаш». Как заявляли в Москве, удар стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим атаки.