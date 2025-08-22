Газета
Политика

Лукашенко: Путину предлагали ударить «Орешником» по офису Зеленского

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину предлагали нанести удар ракетным комплексом «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве. Об этом белорусский президент сообщил во время общения с журналистами, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Например, о том, как предлагали "Орешником" по Банковой. И как Путин сказал: ни в коем случае!» – рассказал Лукашенко. Других подробностей не приводится.

13 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что планирование применения комплекса «Орешник» отработают на белорусско-российских военных учениях «Запад-2025». Они пройдут в сентябре.

Российские ракеты комплекса «Орешник» были впервые применены в ноябре 2024 г. в рамках спецоперации. Тогда российские силы поразили объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске – завод «Южмаш». Как заявляли в Москве, удар стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим атаки.

