Путин: Россия делает все для прекращения конфликта на Украине
Россия прилагает усилия для прекращения войны, начавшейся в 2014 г. против жителей Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками атомной отрасли в Сарове.
По словам главы РФ, в некоторых странах пропаганда работает и промывает людям мозги, заявляя, что РФ начала конфликт.
«И забывают, что они сами начали войну, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Тогда началась война, а мы делаем все, чтобы ее прекратить», – сказал глава государства.
Путин также отметил, что у России нет недружественных стран, есть лишь недружественные элиты в некоторых государствах.
Кроме того, президент сообщил, что Москва ведет переговоры с США о возможном сотрудничестве в Арктике и на Аляске. Он подчеркнул, что отношения с Вашингтоном остаются на низком уровне, однако с приходом к власти Дональда Трампа «замаячил свет в конце тоннеля». По словам Путина, его переговоры с американским лидером на Аляске были содержательными и откровенными.
22 августа президент прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр. В рамках визита он осмотрел выставку, посвященную развитию научно-образовательной инфраструктуры в городах особого значения, возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта, а затем начал встречу с сотрудниками предприятий атомной отрасли.