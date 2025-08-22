Путин: Россия делает все для прекращения конфликта на Украине

Кроме того, президент сообщил, что Москва ведет переговоры с США о возможном сотрудничестве в Арктике и на Аляске. Он подчеркнул, что отношения с Вашингтоном остаются на низком уровне, однако с приходом к власти Дональда Трампа «замаячил свет в конце тоннеля». По словам Путина, его переговоры с американским лидером на Аляске были содержательными и откровенными.