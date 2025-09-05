Российские военные взяли под контроль село Марково в ДНР

4 сентября в Минобороны сообщили о переходе под контроль российских войск населенного пункта Новоселовка в Запорожской области. 2 сентября российская армия установила контроль над селом Федоровка в ДНР. Вооруженные силы (ВС) РФ 30 августа взяли под контроль донецкий поселок Камышеваха. До этого, 28 августа, стало известно, что армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР.