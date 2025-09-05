Российские военные взяли под контроль село Марково в ДНР
Российская армия установила контроль над селом Марково в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль РФ в результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.
4 сентября в Минобороны сообщили о переходе под контроль российских войск населенного пункта Новоселовка в Запорожской области. 2 сентября российская армия установила контроль над селом Федоровка в ДНР. Вооруженные силы (ВС) РФ 30 августа взяли под контроль донецкий поселок Камышеваха. До этого, 28 августа, стало известно, что армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР.