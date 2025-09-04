Газета
Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль село Новоселовка в Запорожской области

Ведомости

Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск населенного пункта Новоселовка в Запорожской области.

По данным ведомства, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны и закрепились в населенном пункте.

Кроме того, полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики в полосе ответственности этой группировки войск.

3 сентября президент Владимир Путин заявил, что украинские силы не способны вести масштабные наступательные операции, их возможности ограничены удержанием текущих позиций.

2 сентября на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине российский лидер отметил, что Москва долго сдерживалась от ответов на атаки ВСУ по энергетическим объектам, но теперь дает серьезный ответ.

Также 2 сентября российская армия установила контроль над селом Федоровка в Донецкой народной республике. А 31 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что весь юг региона находится под контролем российских сил.

