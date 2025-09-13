ВС РФ взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области

12 сентября Вооруженные силы РФ взяли село Новопетровское в Днепропетровской области. Днем ранее Минобороны писало об установлении контроля над селом Сосновка в Днепропетровской области. 7 сентября под контроль ВС РФ перешло село Хорошее в Днепропетровской области. 5 сентября российская армия взяла под контроль село Марково в Донецкой народной республике (ДНР).