ВС РФ взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской областиСилы ПВО сбили за сутки 340 беспилотников самолетного типа
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Новониколаевка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Населенный пункт был взят под контроль в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток».
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили пункты управления, площадки запуска и места хранения БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 157 районах. Системы противовоздушной обороны нейтрализовали три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 340 беспилотников самолетного типа.
12 сентября Вооруженные силы РФ взяли село Новопетровское в Днепропетровской области. Днем ранее Минобороны писало об установлении контроля над селом Сосновка в Днепропетровской области. 7 сентября под контроль ВС РФ перешло село Хорошее в Днепропетровской области. 5 сентября российская армия взяла под контроль село Марково в Донецкой народной республике (ДНР).
4 сентября группировка войск «Восток» полностью взяла под контроль территорию ДНР в своей полосе действий. 31 августа глава региона Денис Пушилин заявил, что под контроль российских сил перешел весь юг республики.