Дерилово перешло под контроль российских сил в результате «решительных действий» подразделений группировки войск «Запад», говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, в этой же республике подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и взяли населенный пункт Майское. Отмечается, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР было освобождено 1,1 кв. км территории.