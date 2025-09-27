ВС России взяли под контроль три села в ДНР и Днепропетровской области
Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль села Дерилово и Майское Донецкой народной республики (ДНР), а также Степовое Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Дерилово перешло под контроль российских сил в результате «решительных действий» подразделений группировки войск «Запад», говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, в этой же республике подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и взяли населенный пункт Майское. Отмечается, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР было освобождено 1,1 кв. км территории.
ВС России продвигаются в глубину обороны противника и в Днепропетровской области, следует из сводки Минобороны. Село Степовое перешло под контроль в результате действий подразделений группировки войск «Восток».
25 сентября российское оборонное ведомство опубликовало данные, согласно которым с 1 января по 25 сентября 2025 г. ВС РФ взяли под контроль более 4714 кв. км в зоне спецоперации. За этот период российскими войсками были взяты 205 населенных пунктов.