Армия России взяла под контроль Кировск в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль Кировск (украинское название – Заречное) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
Действия проводились на краснолимаском направлении группировкой войск «Запад».
28 сентября Минобороны сообщало, что российские подразделения группировки войск «Запад» в Кировске ДНР проводят зачистку пригородной территории.
25 сентября Минобороны опубликовало данные, согласно которым с 1 января ВС РФ взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации. За этот период российскими войсками были взяты 205 населенных пунктов.