Политика

Минобороны заявило о зачистке от ВСУ территории Кировска в ДНР

Ведомости

Российские подразделения группировки войск «Запад» в Кировске Донецкой народной республики (ДНР) проводят зачистку пригородной территории, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Подразделения группировки улучшили тактическое положение, говорится в сводке о ходе спецоперации на Украине. 

24 сентября стало известно, что группировка войск «Запад» почти взяла под контроль город Кировск в ДНР. Минобороны сообщало тогда, что российская армия проводит зачистку населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

25 сентября Минобороны опубликовала данные, согласно которым с 1 января ВС РФ взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации. За этот период российскими войсками были взяты 205 населенных пунктов.

