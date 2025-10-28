Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны сообщило о зачистке микрорайона Троянда в Покровске ДНР

Ведомости

Российская армия полностью зачистила микрорайон Троянда в Красноармейске (Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения 2-й армии сейчас ведут бои с вооруженными силами Украины в городской застройке южнее железной дороги и в районе железнодорожного вокзала.

27 октября губернатор ДНР Денис Пушилин заявил, что большая часть Красноармейска находится под контролем ВС России. По его словам, продвижение российских войск идет также на Краснолиманском направлении ДНР.

26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что на Красноармейском направлении в окружении российской армии находится до 5500 военнослужащих ВСУ. Путин отметил, что в ходе зачистки территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения. Также президент поручил «принять все исчерпывающие меры» для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь