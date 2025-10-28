Минобороны сообщило о зачистке микрорайона Троянда в Покровске ДНР
Российская армия полностью зачистила микрорайон Троянда в Красноармейске (Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения 2-й армии сейчас ведут бои с вооруженными силами Украины в городской застройке южнее железной дороги и в районе железнодорожного вокзала.
27 октября губернатор ДНР Денис Пушилин заявил, что большая часть Красноармейска находится под контролем ВС России. По его словам, продвижение российских войск идет также на Краснолиманском направлении ДНР.
26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что на Красноармейском направлении в окружении российской армии находится до 5500 военнослужащих ВСУ. Путин отметил, что в ходе зачистки территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения. Также президент поручил «принять все исчерпывающие меры» для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих.