Минобороны сообщило о зачистке микрорайона Троянда в Покровске ДНР

26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что на Красноармейском направлении в окружении российской армии находится до 5500 военнослужащих ВСУ. Путин отметил, что в ходе зачистки территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения. Также президент поручил «принять все исчерпывающие меры» для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих.