Путин: ситуация на фронте складывается благоприятно для России

Путин отметил, что в Купянске и Красноармейске (Покровск) силы ВСУ заблокированы и находятся в окружении. Президент заявил, что Россия готова остановить боевые действия на этих участках и пустить туда СМИ, в том числе и украинские. «Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении», – сказал Путин.