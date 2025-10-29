Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: ситуация на фронте складывается благоприятно для России

Войска на всех участках спецоперации идут вперед
Ведомости

Сейчас в зоне спецоперации складывается благоприятная для России ситуация. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка.

Он отметил, что на данный момент Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу в зоне спецоперации. Как отметил глава государства, российская армия на всех участках идет вперед и действует активно.

«Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», – подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).

Российские войска взяли под контроль Вишневое в Днепропетровской области

Политика / Международные отношения

Путин отметил, что в Купянске и Красноармейске (Покровск) силы ВСУ заблокированы и находятся в окружении. Президент заявил, что Россия готова остановить боевые действия на этих участках и пустить туда СМИ, в том числе и украинские. «Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении», – сказал Путин.

В ходе брифинга 29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует пообщаться с участниками спецоперации, которые получили ранения в ходе боевых действий.

26 октября Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с участием начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками, которые задействованы в спецоперации.

Тогда главе государства доложили о ситуации на купянском и красноармейском направлениях. Участники совещания сообщили, что на купянском направлении в окружении находится до 5000 украинских военнослужащих, а на красноармейском – 5500.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её