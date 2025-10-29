Путин: ситуация на фронте складывается благоприятно для России

Путин: ситуация на фронте складывается благоприятно для РоссииВойска на всех участках спецоперации идут вперед
Сейчас в зоне спецоперации складывается благоприятная для России ситуация. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка.
Он отметил, что на данный момент Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу в зоне спецоперации. Как отметил глава государства, российская армия на всех участках идет вперед и действует активно.
«Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», – подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).
Путин отметил, что в Купянске и Красноармейске (Покровск) силы ВСУ заблокированы и находятся в окружении. Президент заявил, что Россия готова остановить боевые действия на этих участках и пустить туда СМИ, в том числе и украинские. «Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении», – сказал Путин.
В ходе брифинга 29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует пообщаться с участниками спецоперации, которые получили ранения в ходе боевых действий.
26 октября Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с участием начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками, которые задействованы в спецоперации.
Тогда главе государства доложили о ситуации на купянском и красноармейском направлениях. Участники совещания сообщили, что на купянском направлении в окружении находится до 5000 украинских военнослужащих, а на красноармейском – 5500.