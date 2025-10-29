Путин пообщается с участниками спецоперации
Президент РФ Владимир Путин 29 октября пообщается с участниками спецоперации, которые получили ранения в ходе боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Кроме того, в планах российского лидера провести совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Главной темой встречи станет рыбохозяйственный комплекс. Участники мероприятия также обсудят текущие вопросы.
28 октября Кремль также сообщал, что Путин проведет совещание с кабмином, посвященное рыбохозяйственному комплексу. В ходе встречи с докладами выступят руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а также губернатор Камчатского края Владимир Солодов.