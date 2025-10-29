Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Путин пообщается с участниками спецоперации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 29 октября пообщается с участниками спецоперации, которые получили ранения в ходе боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Кроме того, в планах российского лидера провести совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Главной темой встречи станет рыбохозяйственный комплекс. Участники мероприятия также обсудят текущие вопросы.

28 октября Кремль также сообщал, что Путин проведет совещание с кабмином, посвященное рыбохозяйственному комплексу. В ходе встречи с докладами выступят руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а также губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

