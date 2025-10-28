Путин обсудит с правительством развитие рыбохозяйственного комплекса

В прошлый раз российский лидер встречался с постоянными членами правительства 15 октября. Тогда основной темой совещания стало дорожное строительство. Путин заявил, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь. Он объяснил это тем, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов в РФ, а также от дорог зависит автомобильный туризм.