Путин обсудит с правительством развитие рыбохозяйственного комплекса

Ведомости

Президент России Владимир Путин 29 октября проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Оно будет посвящено обсуждению развития рыбохозяйственного комплекса. Об этом сообщает Кремль.

В ходе совещания с докладами выступят руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а также губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Кроме того, Путин обсудит с членами правительства текущие вопросы.

В прошлый раз российский лидер встречался с постоянными членами правительства 15 октября. Тогда основной темой совещания стало дорожное строительство. Путин заявил, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь. Он объяснил это тем, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов в РФ, а также от дорог зависит автомобильный туризм.

