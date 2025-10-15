Газета
Путин отметил важность реализации всех планов по развитию дорожной инфраструктуры

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь. Он объяснил это тем, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов в РФ, а также от дорог зависит автомобильный туризм. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, передает Кремль

Путин также призвал кабмин приложить усилия, чтобы набранный темп дорожного строительства был сохранен. Он выразил надежду, что правительство, муниципальные и региональные власти, дорожно-строительные и транспортные компании, профильные научные организации и дальше будут согласованно решать задачи по модернизации дорожного хозяйства.

На совещании президент РФ также отметил значимость внедрения в практику современных информационных технологий и высоких стандартов в сфере экологии. По его словам, это необходимо для устойчивого развития регионов и страны в целом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 15 октября говорил, что совещание Путина с членами правительства пройдет в преддверии Дня работников дорожного хозяйства, поэтому вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит главе государства о дорожном строительстве.

