Путин отметил важность реализации всех планов по развитию дорожной инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь. Он объяснил это тем, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов в РФ, а также от дорог зависит автомобильный туризм. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, передает Кремль